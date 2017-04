Palladium Vallarta, ¿ir o no ir?

Palladium Vallarta es un centro de spa y resort que está situado en un lugar fabuloso rodeado de bosque tropical, y que cuenta con 300 metros de playas con arenas blancas pertenecientes al Golfo de México.

En el sitio usted puede encontrar servicio de calidad internacional cinco estrellas, pero con la característica única de estar plenamente decorado al estilo mexicano, por lo que los colores brillantes de su diseño contrastan con el blanco de la arena pl ayera.

En este centro se pueden hacer actividades como las que normalmente se realizan en resorts ubicados en otras partes del mundo, tal como jugar al golf, acceso a Internet inalámbrico, piscina con cascadas y excelente comida ofertadas en diferentes restaurantes e incluso en la playa. Los restaurantes ofrecen diferentes tipos de servicios, desde cenas románticas, parrillas a la orilla del mar, snacks, bufé e incluso comida especial para personas alérgicas o que tienen algún tipo de padecimiento como diabetes.

Asimismo, los siete bares repartidos a lo largo del resort, le permitirán degustar la totalidad de los cocteles ofrecidos con bebidas nacionales tal como el famoso Margarita, o también bebidas importadas.

Una vez en este centro usted no sentirá la necesidad de salir de él, lo cual puede ser positivo o negativo según el cristal con el que se le mire. El no salir de allí le impedirá relacionarse con la población local de una forma más cercana, no tendrá acceso a la historia del lugar ni a su variada artesanía, y mucho menos a la cultura vibrante que toma vida en los jardines, calles, parques, teatros o anfiteatros de la ciudad.

La respuesta a pregunta de si ir o no ir a este tipo de centros vacacionales, la encontrará usted mismo en sus expectativas, deseos y forma de integrarse con la población local.